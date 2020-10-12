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В Японии мужчина проиграл игровому автомату и обратился в полицию

Житель Японии предпринял 200 попыток, чтобы вытащить приз из игрового автомата, однако они не увенчались успехом.

Тогда обиженный игрок вызвал полицию и обвинил владельца автомата в мошенничестве. Администратор клуба на глазах полицейских попытался вытащить приз. Ему потребовалось более 300 раз, чтобы понять, что это невозможно.

Затем администратор признал вину и передвинул призы таким образом, чтобы их легче было вытащить.

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