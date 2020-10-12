СМИ США: посылать "ядерные" Б-52 на учения у границ РФ - безумие

Многочисленные американские учения и "имитации атак" вызывают теперь недовольство не только финансистов, знающих, сколько они стоят, но и американских СМИ.

Военный эксперт Майкл Клэр предупреждает: Америка слишком уж уверена в себе — а ведь авиацию, несущую ядерные боеприпасы, элементарно могут сбить.

Объектом критики Клэра стали регулярные полёты "ядерных" Б-52 в районе российских и китайских границ. В частности, летом 2020 года (а точнее — 22 августа) целых 6 таких самолётов в течение пары недель "показательно летали" около границ РФ и Белоруссии.