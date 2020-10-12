ЕС: если ситуация в РБ не улучшится, Лукашенко тоже попадёт под санкции

"Санкционный иммунитет", который в ЕС решили обеспечить Александру Лукашенко на случай возобновления конструктивного диалога, может исчезнуть. Это произойдёт в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в Белоруссии.

По итогам работы сессии Совета ЕС был принят документ, в котором указано: в Европе готовы ввести санкции против Лукашенко и его "ближнего круга". Политики Запада в первую очередь требуют прекращения "полицейского произвола", а также начала переговоров с представителями оппозиции.

"ЕС сократит двустороннее сотрудничество с властями Белоруссии на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества, переориентировав соответствующим образом финансовую помощь", — уточняется в бумаге.

Напомним, что надежду на конструктивную работу с Александром Лукашенко выражал президент Франции Эммануэль Макрон, который именно этим фактом и объяснил "иммунитет" Лукашенко к новым пакетам санкций.