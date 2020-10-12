В решении карабахского конфликта Азербайджан готов "идти до конца". Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев.

По словам главы государства, он предпочитает "мирный путь, без кровопролития".

"Если не начнется политический процесс, мы не остановимся. Я говорил, мы будем идти до конца. Но как? Военным или политическим путем? Мы хотим, чтобы не было кровопролития, чтобы мы вернули свои земли путем мирных переговоров", — отметил президент.