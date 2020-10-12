Россия предпримет зеркальные меры после объявления двух российских дипломатов в Болгарии персонами нон грата.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что выдворяют двоих болгарских дипломатов из страны.
"Двенадцатого октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве "persona non grata", — сказано в заявлении министерства.
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