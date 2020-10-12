Из России вышлют двух болгарских дипломатов

Россия предпримет зеркальные меры после объявления двух российских дипломатов в Болгарии персонами нон грата.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что выдворяют двоих болгарских дипломатов из страны.