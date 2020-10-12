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В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Министры Европейского союза достигли договорённости о вводе персональных санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Напомним, ранее ЕС уже ввёл пакет санкций против руководства Белоруссии. Европейские политики оказывают давление на Белоруссию из-за массовых акций протеста, которые проходят в республике с 9 августа.

После президентских выборов Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом республики.

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