На акции протеста в Минске 11 октября было задержано более 700 человек. Об этом сообщили в МВД республики.

Также в ведомстве отметили возросшую агрессивность протестующих.

"Одиннадцатого октября в стране зафиксировано 25 протестных акций… На несанкционированные акции в областных центрах собирались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек", — сказано в сообщении МВД.