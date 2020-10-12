Лукашенко готов передать часть своих полномочий главы государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность передать часть полномочий главы государства правительству и другим органам.

"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы", — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, недавно ему передали записку, в которой перечислены более 70 полномочий, которые предлагается распределить между различными органами власти.