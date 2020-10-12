Глава НКР: правительство Израился несёт ответственность за геноцид

Поставки в Азербайджан различного оружия, якобы закупаемого страной для "оборонительных" целей, часто приводят к использованию покупок не по назначению.

В частности, это касается купленных у Израиля беспилотных дронов, сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

"Если бы израильское правительство заявило, что не знает об этом, это было бы очередным издевательством. Разумеется, они в курсе, поставки продолжаются и сегодня. Правительство Израиля, пережившего геноцид, несет ответственность за этот геноцид. Миром правят деньги", — вынес вердикт политик.

Арутюнян подчеркнул: ещё в апреле руководство Израиля было в курсе, как используют их товар. Более того — работы с использованием БПЛА велись в том числе силами израильских специалистов. А продолжение поставок после всех событий в регионе — прямой повод говорить о "геноциде".