Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев напомнил нынешнему президенту страны Сооронбаю Жээнбекову о том, что он обещал уйти в отставку.

"Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал премьеру Садыру Жапарову. И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно", — утверждает экс-президент.

"Очевидно, что Сооронбай Жээнбеков втерся в доверие популярного в народе политика Садыра Жапарова, который был при его поддержке избран 10 октября премьер-министром… Дай бог, чтобы у Садыра все получилось", — добавил Атамбаев.