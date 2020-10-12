Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором он готов досрочно покинуть своей пост.

"Для меня это вообще не проблема. Я не цепляюсь за рейтинги и власть. Если я не смогу закончить войну в Донбассе, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю", — утверждает украинский лидер.