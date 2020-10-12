Посредническая миссия России в Нагорном Карабахе подвергается большой опасности. Все старания Москвы усадить стороны за стол переговоров, ввести хотя бы временное перемирие и прекратить военные действия могут "разбиться" о нежелание властей Баку, на которые давят из Анкары.

"В Арцахе [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] в настоящее время идут ожесточённые бои несмотря на то, что при посредничестве РФ в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях.

Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию РФ с целью повысить роль Турции в урегулировании конфликта", — отметил главный советник Никола Пашиняна генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.