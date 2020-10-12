Берлин и Париж предложат варианты санкции по "делу Навального"

Власти Германии и Франции закончили работу над предварительным вариантом санкций для "дела Навального". В скором времени документ смогут оценить "коллеги" Берлина и Парижа по ЕС, сообщает Хайко Маас (глава МИД ФРГ).

"Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые были обнаружены нами, шведской и французской лабораториями. Объективно установлено, что речь идет о нарушении Конвенции по запрещению химического оружия, что не может остаться без последствий. Поэтому Германия вместе с Францией разработали предложение с санкциями против определенных лиц, которые имели с этим [инцидентом] связь", — выступил с заявлением Маас.

Позиция российского МИД остаётся неизменной: Сергей Лавров напомнил западным коллегам, что ни Германия, ни ОЗХО пока не предоставили России "официальных доказательств". Более того, они устроили своего рода чехарду: Германия за разъяснениями посылает в ОЗХО, а ОЗХО — в Германию. Это пренебрежение международными правовыми нормами.