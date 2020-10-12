Зеленский: если не закончу войну в Донбассе - нужен другой президент

В случае, если Владимиру Зеленскому не удастся решить "Донбасский кризис" и остановить войну, то "понадобится другой человек". Такое мнение украинский президент озвучил для BBC.

По словам Зеленского, за кресло президента он не держится и старается верить в то, что в конечном итоге кризис завершится мирным путём.

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами. Я верю в это [мирное урегулирование]. В противном случае я бы не шёл в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", — рассказал Зеленский.

Президент дополнил: в Киеве согласны работать по минским соглашениям, а также готовы предоставить для Донбасса некоторые "особые условия", в том числе — через поправки в конституцию.