Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввёл режим чрезвычайного положения в Бишкеке.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения", — сообщила пресс-служба главы государства.
В указе Жээнбекова говорится, что режим ЧП будет действовать в столице до 19 октября.
Напомним, ранее президент Киргизии ввёл в столице режим чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков и протестов, которые были вызваны выборами в парламент республики.
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