Трамп готов к заключению "ядерной сделки"?

Несмотря на громкую риторику и намёки на "повышение цены" за вход в "ядерную сделку", администрация Трампа намерена заключить её буквально за пару дней до выборов. По данным Axios, сделка может состояться 3 ноября.

По сведениям СМИ, администрация Трампа располагает версией соглашения, которая устраивает Москву, поэтому к подписанию практически всё готово.

С этой позицией не согласны российские эксперты: замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что "всё ещё существуют огромные различия в подходах, в том числе и к центральным элементам такого соглашения".

Однако представитель США Маршалл Биллингсли неоднократно называл соглашение "выгодным для обеих сторон". Переговоры по документу, прошедшие 6 ноября, принесли "важный прогресс" — об этом сообщал также Биллингсли.

Напомним: в случае подписания документа он будет действовать пять лет.