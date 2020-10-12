Весьма интересные данные предлагает для размышления американская газета The New York Times. По данным журналистов издания, препараты, которыми Дональда Трампа лечили от коронавируса, могли повлиять на его психику.

В частности, в материале описываются эффекты дексаметазона — стероида, который в числе эффектов даёт "ощущение энергичности, неуязвимости и эйфории". По мнению СМИ, склонность Трампа к резким и необдуманным заявлениям после лечения серьёзно возросла, и при этом президент успевал давать множество интервью.

"Проблема здесь в том, что dex [сокращение от дексаметазона] может сделать вас параноиком и любителем нести бред.

И если он [Трамп] отдаёт приказ посреди ночи, когда никто не может его остановить, мы зависим от его военного помощника (который может не передать приказ), или от дежурного офицера в национальном военном командном центре (который может его не выполнить)", — высказался Випин Наранг, профессор Массачусетского технологического института.