Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

Несмотря на подписанное соглашение о прекращении обеими сторонами огня, и Азербайджан, и Армения продолжают проведение военных операций. Об этом сообщают источники в МИД обеих стран.

По последним данным, в ночь на понедельник:

армия Азербайджана начала артобстрел с южного направления;

армия Армении начала артобстрел Агдамского района.

О факте открытия огня сообщают чиновники и военные обеих сторон.

"Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряжённой. Сейчас противник ведёт интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении", — рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник. "Вооружённые силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района", — отмечается в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Напомним: обе стороны остались недовольны тем, как проходит работа в рамках соглашения о прекращении огня.