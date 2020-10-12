Несмотря на подписанное соглашение о прекращении обеими сторонами огня, и Азербайджан, и Армения продолжают проведение военных операций. Об этом сообщают источники в МИД обеих стран.
По последним данным, в ночь на понедельник:
О факте открытия огня сообщают чиновники и военные обеих сторон.
"Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряжённой. Сейчас противник ведёт интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении", — рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник.
"Вооружённые силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района", — отмечается в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Напомним: обе стороны остались недовольны тем, как проходит работа в рамках соглашения о прекращении огня.
"После подписанного в пятницу в Москве соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях ситуация не изменилась. Более того, в ночь на воскресенье она стала более напряжённой", — прокомментировал ранее помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
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