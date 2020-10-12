Трамп сам рассказал, как удалось так быстро вылечить его от COVID-19

Президент США сказал в интервью Fox News, что его от коронавируса лечили "довольно обычными" лекарствами, хотя некоторые применённых врачами методов были "агрессивными и экспериментальными".
По словам хозяина Белого дома, у него выработался иммунитет, теперь он "полностью свободен от распространения" вируса и готов возобновить предвыборные поездки, отправившись на запланированный ранее митинг во Флориду.
Кстати, когда он то же самое написал в своём Twitter, администрация соцсети добавила на пост ярлык, говорящий о том, что твит нарушает правила о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19.
Как ранее сообщал один из врачей, лечивших Трампа, президент США "получил передовое комбинированное лечение":
"Я думаю, что он больше не заразен. Теперь вопрос в том, восстановилось ли его здоровье? — сказал доктор Скотт Готлиб, бывший комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами. — И мы знаем, что на многих пациентов COVID оказывает длительное воздействие".
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