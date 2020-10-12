Трамп сам рассказал, как удалось так быстро вылечить его от COVID-19

Президент США сказал в интервью Fox News, что его от коронавируса лечили "довольно обычными" лекарствами, хотя некоторые применённых врачами методов были "агрессивными и экспериментальными".

По словам хозяина Белого дома, у него выработался иммунитет, теперь он "полностью свободен от распространения" вируса и готов возобновить предвыборные поездки, отправившись на запланированный ранее митинг во Флориду.

Кстати, когда он то же самое написал в своём Twitter, администрация соцсети добавила на пост ярлык, говорящий о том, что твит нарушает правила о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19.

Как лечили Трампа

Как ранее сообщал один из врачей, лечивших Трампа, президент США "получил передовое комбинированное лечение":

"Ремдесивир" — противовирусный препарат;

"Дексаметазон" — стероид, который только недавно показал, что снижает смертность в тяжелых случаях;

экспериментальный коктейль моноклональных антител.