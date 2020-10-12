Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Коронавирус выживает на некоторых поверхностях до 4 недель
Украинская элита ищет, "где достать" для себя российскую вакцину
Украинский писатель: российские книги господствуют на нашем рынке
Экс-директор Нафтогаза: Путин - страшный человек, который всё знает
Что подорожает во время второй волны COVID — прогноз экономиста
Пхеньян презентовал новую межконтинентальную ракету
Лукашенко: Тихановская плакала и просила денег. Я ей дал $15 тысяч
МИД РФ: "Новичок” — это западный бренд. У нас его нет
Трамп хотел выйти из больницы в футболке супермена

Энтони Фаучи: мои слова в рекламе кампании Трампа вырваны из контекста

Доктор Энтони С. Фаучи, главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям и один из самых популярных государственных чиновников страны, в воскресенье выступил против решения кампании Трампа включить его в предвыборный ролик без его согласия и заявил, что при монтаже были "неверно истолкованы его комментарии".

Энтони Фаучи: мои слова в рекламе кампании Трампа вырваны из контекста

"Я был очень удивлен, — сказал доктор Фаучи. — Использование моего имени и моих слов было сделано без моего разрешения, а сами слова были вырваны из контекста того, что я сказал несколько месяцев назад относительно всех усилий целевой группы."

По его словам, предвыборный штаб Трампа стремится использовать заражение президента коронавирусом и его быстрое выздоровление, чтобы улучшить негативное представление многих американцев "о его обращении с коронавирусом".

"Я не могу себе представить, что кто — то может делать больше", — так звучат слова доктора Фаучи в ролике, хотя на самом деле он говорил об усилиях всего правительства.

Читайте также:

Трамп назвал главного инфекциониста США "отчасти паникером"

Последние материалы
Трамп сам рассказал, как удалось так быстро вылечить его от COVID-19
Энтони Фаучи: мои слова в рекламе кампании Трампа вырваны из контекста
Коронавирус выживает на некоторых поверхностях до 4 недель
Украинская элита ищет, "где достать" для себя российскую вакцину
Украинский писатель: российские книги господствуют на нашем рынке
Экс-директор Нафтогаза: Путин - страшный человек, который всё знает
Ушёл из жизни дирижёр Евгений Шестаков
Что подорожает во время второй волны COVID — прогноз экономиста
Билл Гейтс назвал условие для возвращения к нормальной жизни без COVID
Пхеньян презентовал новую межконтинентальную ракету
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Вклад Пашиняна в новую войну
Против России и "Газпрома": названа главная цель политики Трампа в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников