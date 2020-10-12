Энтони Фаучи: мои слова в рекламе кампании Трампа вырваны из контекста

Доктор Энтони С. Фаучи, главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям и один из самых популярных государственных чиновников страны, в воскресенье выступил против решения кампании Трампа включить его в предвыборный ролик без его согласия и заявил, что при монтаже были "неверно истолкованы его комментарии".

"Я был очень удивлен, — сказал доктор Фаучи. — Использование моего имени и моих слов было сделано без моего разрешения, а сами слова были вырваны из контекста того, что я сказал несколько месяцев назад относительно всех усилий целевой группы."

По его словам, предвыборный штаб Трампа стремится использовать заражение президента коронавирусом и его быстрое выздоровление, чтобы улучшить негативное представление многих американцев "о его обращении с коронавирусом".

"Я не могу себе представить, что кто — то может делать больше", — так звучат слова доктора Фаучи в ролике, хотя на самом деле он говорил об усилиях всего правительства.

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