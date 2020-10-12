Украинская элита ищет, "где достать" для себя российскую вакцину

Страх заболеть коронавирусом заставил украинских олигархов, политиков и представителей "творческой интеллигенции", забыть, что Россия — враг №1 и оккупант: они активно начали искать выходы на людей, которые могут помочь приобрести вакцину.

Об этом у себя в Facebook написал Алексей Давиденко, крупный игрок украинского рынка медтехники.

"Теперь у известных украинских политиков и олигархов новая тема. Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса. — Алексей, а где можно достать российскую вакцину в Украине?!Хочу вколоть себе и своей семье. — Ее здесь нет и быть не может. —За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй у кого можно ее достать", — пишет Давиденко.

Кстати, на минувшей неделе журналисты издания "Страна.УА", залали киевлянам вопрос: готовы ли они привиться российской вакциной. Большинство опрошенных однозначно ответили: "Да, так как собственная жизнь дороже".

Однако, отмечает издание,

Евросоюз уже взял с Зеленского обещание, что Украина будет закупать только вакцину западных фармкомпаний.

К слову, о желании "богатых и знаменитых" украинцев "разжиться" российской вакциной ранее сообщал и некий "неназванный" парламентарий из партии "Слуга народа".

Читайте также:

"Шок и недоумение": в Раде отреагировали на отказ Киева от вакцины