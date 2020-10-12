Билл Гейтс назвал условие для возвращения к нормальной жизни без COVID

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс во время интервью каналу NBC News заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после пандемии коронавируса, когда будет существовать "суперэффективная" и доступная вакцина.

"Единственный способ полностью вернуться к нормальной жизни — это получить вакцину, которая является суперэффективной и доступной для многих людей, — сказал один из основных спонсоров ВОЗ. — Это положит конец болезни в глобальном масштабе. Думаю, это произойдёт к концу 2021 года".

По его словам, окончательно победить коронавирус можно только "поголовной всеобщей вакцинацией".