Лукашенко: Тихановская плакала и просила денег. Я ей дал $15 тысяч

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская "обеспечена государством $15 тысячами", чтоб ей было, на что жить в Литве.

Выступая на заседании правительства, Лукашенко пояснил, что вскоре после выборов оппозиционная кандидатка встречалась с Юрием Караевым, министром внутренних дел страны, и просила его разрешить ей покинуть Белоруссию.

По словам президента Лукашенко (кстати, он и раньше об этом говорил) спецслужбам было дано поручение охранять Тихановскую, так как она "идеально подходит на роль потенциального "жертвенного агнца" для разжигания антиправительственных протестов.

"Тогда Тихановская заявила, что ей не хватает денег, чтобы жить там (в Литве) и содержать своих детей. Я приказал одному из государственных предприятий выделить единовременную сумму в размере $15 тысяч на её поддержку. Тихановская была безмерно благодарна и плакала", — добавил Лукашенко.

Тихановская до сих пор никак не отреагировала на откровения Лукашенко.