Перемирие в Нагорном Карабахе, начавшееся после вмешательства российского президента и при посредничестве России в воскресенье оказалось под угрозой срыва.

11 октября Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях режима тишина перед запланированным обменом пленными и телами погибших.

Напомним, в пятницу, 9 октября, Азербайджан и Армения, после длительный переговоров в Москве, договорились взять гуманитарную паузу. Но уже через день после того, как перемирие должно было вступить в силу, из региона опять стали поступать сообщения об обстрелах.

Азербайджан армянские войска в обстреле Гянджи, второго по величине города Азербайджана:

Армения ответила, что обвинение Баку было "абсолютно ложным".

On October 11, 2020 around 04 a.m the Armed forces of the occupant lauched missile attacks on Mingachevir Hydro Power Plant which is the largest hydroelectric power station in South Caucasus.#StopArmenianAggression #DontBelieveArmenia #StopArmenianTerror #StopArmenianOccupation pic.twitter.com/w7gZ2rivUU