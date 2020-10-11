Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Трамп обнаружил у себя иммунитет к коронавирусу
Меган Маркл рассказала, как переживала из-за травли
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Российский космонавт подаст в суд на робота Фёдора
Айзе Анохиной провели операцию по удалению опухоли желудка
Названа главная задача внешней политики России
Илья Авербух обидел Ольгу Бузову
Сергей Жуков снял клип о жизни инвалидов
Меладзе бросил Гагарину из-за Брежневой

Нагорный Карабах: перемирие под угрозой срыва

Перемирие в Нагорном Карабахе, начавшееся после вмешательства российского президента и при посредничестве России в воскресенье оказалось под угрозой срыва.

Нагорный Карабах: перемирие под угрозой срыва

11 октября Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях режима тишина перед запланированным обменом пленными и телами погибших.

Напомним, в пятницу, 9 октября, Азербайджан и Армения, после длительный переговоров в Москве, договорились взять гуманитарную паузу. Но уже через день после того, как перемирие должно было вступить в силу, из региона опять стали поступать сообщения об обстрелах.

Азербайджан армянские войска в обстреле Гянджи, второго по величине города Азербайджана:

"В результате нападения погибли девять мирных жителей и еще 34 получили ранения, в том числе дети…было совершено нападение на гидроэлектростанцию", — написано в распространенном заявлении.

Армения ответила, что обвинение Баку было "абсолютно ложным".

Военкоры, работающие на месте событий, сообщают, что

артиллерийские обстрелы главного города Нагорного Карабаха Степанакерта продолжались всю ночь с субботы на воскресенье, но в основном прекратились утром.

Лидер Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска безуспешно пытались взять город Гадрут. Он также выразил сомнение в том, что обмен пленными и убитыми, который был главным оправданием прекращения огня, может состояться.

Ереван выдвинул новые обвинения в иностранном участии в конфликте

Представитель Министерства обороны Армении во время брифинга обвинил Израиль и Турцию в "отправке беспилотных летательных аппаратов в Азербайджан под видом гуманитарного груза”, не сообщив никаких подробностей.

По его словам, если

Азербайджан в ближайшие дни не проявит готовности урегулировать ситуацию мирным путем, то он обратится с официальным запросом к Армении о продвижении вперед с признанием ее независимости.

В свою  очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал народы мира поддержать стремление Нагорного Карабаха к "самоопределению”:

"Если правительства и парламенты не признают этого, то народы, отдельные лица и организации могут это сделать”, — написал он в Facebook.

Читайте также:

 Путин о событиях в Карабахе: огромная трагедия

Последние материалы
МИД РФ: ""Новичок” — это западный бренд. У нас его нет
ОМОН, водомёты, задержания – воскресенье в Минске было "насыщенным"
Нагорный Карабах: перемирие под угрозой срыва
Трамп хотел выйти из больницы в футболке супермена
Трамп обнаружил у себя иммунитет к коронавирусу
Меган Маркл рассказала, как переживала из-за травли
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Российский космонавт подаст в суд на робота Фёдора
Сенна назван самым быстрым гонщиком "Формулы-1"
Айзе Анохиной провели операцию по удалению опухоли желудка
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Вклад Пашиняна в новую войну
Против России и "Газпрома": названа главная цель политики Трампа в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников