Нагорный Карабах: перемирие под угрозой срыва

Перемирие в Нагорном Карабахе, начавшееся после вмешательства российского президента и при посредничестве России в воскресенье оказалось под угрозой срыва.

11 октября Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях режима тишина перед запланированным обменом пленными и телами погибших.

Напомним, в пятницу, 9 октября, Азербайджан и Армения, после длительный переговоров в Москве, договорились взять гуманитарную паузу. Но уже через день после того, как перемирие должно было вступить в силу, из региона опять стали поступать сообщения об обстрелах.

Азербайджан армянские войска в обстреле Гянджи, второго по величине города Азербайджана:

"В результате нападения погибли девять мирных жителей и еще 34 получили ранения, в том числе дети…было совершено нападение на гидроэлектростанцию", — написано в распространенном заявлении.

Армения ответила, что обвинение Баку было "абсолютно ложным".

On October 11, 2020 around 04 a.m the Armed forces of the occupant lauched missile attacks on Mingachevir Hydro Power Plant which is the largest hydroelectric power station in South Caucasus.#StopArmenianAggression #DontBelieveArmenia #StopArmenianTerror #StopArmenianOccupation pic.twitter.com/w7gZ2rivUU — Baş Prokurorluq (@prokurorluq) October 11, 2020

Военкоры, работающие на месте событий, сообщают, что

артиллерийские обстрелы главного города Нагорного Карабаха Степанакерта продолжались всю ночь с субботы на воскресенье, но в основном прекратились утром.

Лидер Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска безуспешно пытались взять город Гадрут. Он также выразил сомнение в том, что обмен пленными и убитыми, который был главным оправданием прекращения огня, может состояться.

Ереван выдвинул новые обвинения в иностранном участии в конфликте

Представитель Министерства обороны Армении во время брифинга обвинил Израиль и Турцию в "отправке беспилотных летательных аппаратов в Азербайджан под видом гуманитарного груза”, не сообщив никаких подробностей.

По его словам, если

Азербайджан в ближайшие дни не проявит готовности урегулировать ситуацию мирным путем, то он обратится с официальным запросом к Армении о продвижении вперед с признанием ее независимости.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал народы мира поддержать стремление Нагорного Карабаха к "самоопределению”:

"Если правительства и парламенты не признают этого, то народы, отдельные лица и организации могут это сделать”, — написал он в Facebook.

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