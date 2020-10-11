Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Меньшова довела Муцениеце до слёз, вспомнив о Прилучном
Алиев: Баку готов к переговорам с Ереваном
За сутки в России выявлено 13634 новых случаев заражения коронавирусом
82-летнюю пенсионерку выгнали из фитнес-клуба
В центре Минска идёт подготовка к протестам
Алиев оценил результаты переговоров по Карабаху
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Байден уверен в своей победе на предстоящих выборах

Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися

ЦИК Таджикистана признал выборы президента страны состоявшимися, поскольку явка избирателей по состоянию на 15:00 (13:00 по Москве) составила 70,7%.

Об этом рассказал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"По данным Центризбиркома, за первые девять часов, на 15:00 (13:00 мск), на всех 3 375 избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7% от количества внесенных в список избирателей", — пояснил глава ЦИК.

Последние материалы
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Алиев допустил возможность прямых переговоров с Пашиняном
Меньшова довела Муцениеце до слёз, вспомнив о Прилучном
Алиев: Баку готов к переговорам с Ереваном
За сутки в России выявлено 13634 новых случаев заражения коронавирусом
82-летнюю пенсионерку выгнали из фитнес-клуба
В Киргизии назначен новый глава МВД
В центре Минска идёт подготовка к протестам
Алиев оценил результаты переговоров по Карабаху
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Популярное
Власть
Путин подшутил над Жириновским

Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Путин подшутил над Жириновским
В квартире Валентины Легкоступовой нашли ещё одну важную улику
Общество
В квартире Валентины Легкоступовой нашли ещё одну важную улику
Новости Белоруссии
Политолог: Лукашенко готов к трансферу власти
Хабаровск
В Хабаровске впервые разогнали протестную акцию за Фургала
Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Вклад Пашиняна в новую войну
Против России и "Газпрома": названа главная цель политики Трампа в Европе
Чего точно не будет с выборами в России в ближайшем будущем
Путину предложили учредить в России монархический строй
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
Василий Колташов: "Мировая экономическая война — близится апофеоз"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников