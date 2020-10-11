Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися

ЦИК Таджикистана признал выборы президента страны состоявшимися, поскольку явка избирателей по состоянию на 15:00 (13:00 по Москве) составила 70,7%.

Об этом рассказал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.