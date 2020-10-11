ЦИК Таджикистана признал выборы президента страны состоявшимися, поскольку явка избирателей по состоянию на 15:00 (13:00 по Москве) составила 70,7%.
Об этом рассказал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.
"По данным Центризбиркома, за первые девять часов, на 15:00 (13:00 мск), на всех 3 375 избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7% от количества внесенных в список избирателей", — пояснил глава ЦИК.
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