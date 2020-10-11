Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключает, что может провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По его мнению, для такой встречи должны быть созданы определённые условия.
"Поэтому я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя", — пояснил политик.
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