Алиев допустил возможность прямых переговоров с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключает, что может провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его мнению, для такой встречи должны быть созданы определённые условия.