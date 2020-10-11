Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности Баку к переговорам с властями Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
"Мы готовы начать завтра, поэтому всё зависит от действий Минской группы ОБСЕ, её графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно", — сообщил азербайджанский лидер в интервью РБК.
Ранее Алиев положительно оценил итоги десятичасовых переговоров в Москве, в результате которых была достигнута договорённость о введении режима прекращения огня в Карабахе.
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