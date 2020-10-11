Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назначил нового министра внутренних дел республики.
Главой МВД Киргизии стал Улан Ниязбеков.
"Сегодня, 11 октября 2020 года, премьер-министр Киргизской Республики Садыр Жапаров представил личному составу нового министра внутренних дел — полковника милиции Улана Ниязбекова", — сообщили в правительстве.
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