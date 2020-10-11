Алиев оценил результаты переговоров по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позитивно оценил итоги переговоров по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве.

Главы МИД Армении, Азербайджана и России совещались более 10 часов и договорились о введении режима прекращения огня.

"Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня. А также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном, и подтверждается неизменность формата переговоров", — заявил Алиев.

Представители Нагорно-Карабахской республики сообщают, что территория Нагорного Карабаха подвергается обстрелам со стороны Азербайджана, несмотря на вступивший в силу режим прекращения огня.