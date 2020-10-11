Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что победит на предстоящих выборах.
Политик допускает, что может проиграть, но, по его мнению, это может произойти только в случае мошенничества.
"Единственный способ, которым мы можем проиграть, — это мошенничество применительно к избирательным участкам", — утверждает Байден.
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