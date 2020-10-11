Президент США Дональд Трамп больше не представляет опасности для окружающих.
Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли.
"Президент подходит под критерии медицинского регулятора CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи вируса", — пояснил медик.
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