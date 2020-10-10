Тихановская связалась с мужем, который находится в СИЗО

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за 134 дня поговорила со своим мужем, который сейчас находится в белорусском СИЗО.

"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже", — сообщила пресс-служба политика в Telegram.

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко посетил в СИЗО арестованных оппозиционеров.