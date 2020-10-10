Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за 134 дня поговорила со своим мужем, который сейчас находится в белорусском СИЗО.
"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже", — сообщила пресс-служба политика в Telegram.
Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко посетил в СИЗО арестованных оппозиционеров.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.