Известная экоактивистка Грета Тунберг рекомендовала голосовать за Джо Байдена на президентских выборах в США.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена", — написала 17-летняя защитница окружающей среды.