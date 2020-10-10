Известная экоактивистка Грета Тунберг рекомендовала голосовать за Джо Байдена на президентских выборах в США.
"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена", — написала 17-летняя защитница окружающей среды.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.