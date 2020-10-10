В ближайшие дни президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ближайшие дни может уйти в отставку на фоне массовых протестов и беспорядков в республике.
Об этом заявил новый премьер-министр республики Садыр Жапаров.
"Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур, он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней", — утверждает глава правительства.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.