Новый премьер Киргизии допустил уход президента республики в отставку

В ближайшие дни президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ближайшие дни может уйти в отставку на фоне массовых протестов и беспорядков в республике.

Об этом заявил новый премьер-министр республики Садыр Жапаров.