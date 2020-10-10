Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провёл беседы с представителями оппозиции по вопросам внесения поправок в Конституцию.

"Стало известно, что Лукашенко делал в СИЗО КГБ. Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО членами координационного совета оппозиции и "объединенного штаба".

Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", — сообщил официальный Telegram-канал белорусского лидера "Пул первого".