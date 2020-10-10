Новый состав правительства Киргизии утверждён парламентом

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства страны во главе с премьер-министром Садыром Жапаровым.

Ранее в республике ушли в отставку ряд государственных и политических деятелей на фоне массовых беспорядков и протестов. Граждане были недовольны результатами выборов в парламент. ЦИК Киргизии признал их недействительными и поручил провести перевыборы.