Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства страны во главе с премьер-министром Садыром Жапаровым.
Ранее в республике ушли в отставку ряд государственных и политических деятелей на фоне массовых беспорядков и протестов. Граждане были недовольны результатами выборов в парламент. ЦИК Киргизии признал их недействительными и поручил провести перевыборы.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.