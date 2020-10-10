Массовые акции протеста и беспорядки в Белоруссии и Киргизии, а также обострение конфликта в Нагорном Карабахе происходит не случайно.

Такое мнение "Московскому комсомольцу" выразил директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.

"Принято считать, что в этих странах нет западных агентов влияния, но это совершенно не так. Их там много, и работают они очень давно. Их задача — сеять смуту и разжигать конфликты. Кроме того, они пытаются натравить определенную часть населения постсоветских республик на Россию.

Агенты влияния пытаются доказать, что Москва недееспособна, не участвует в их жизни и так далее. Из этого делается вывод, что необходимо уходить от призрака Советского Союза, в том числе отказываться от Евразийского экономического союза, ОДКБ и прочего. Вместо этого предлагается идти на поклон к Китаю, НАТО или к кому-то еще", — пояснил эксперт.