КНДР наращивает военную мощь, чтобы иметь возможность защититься от потенциальной агрессии.
Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада, посвященного 75-летию партии.
"КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то… Мы лишь пытаемся защитить себя и не будем использовать силу первыми", — отметил глава республики.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.