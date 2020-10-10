Ким Чен Ын рассказал, зачем КНДР мощная армия

КНДР наращивает военную мощь, чтобы иметь возможность защититься от потенциальной агрессии.

Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада, посвященного 75-летию партии.