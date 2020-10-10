В Северной Корее прошёл парад в честь 75-летия партии

В КНДР прошёл торжественный парад в честь 75-летия партии, на котором присутствовал глава республики Ким Чен Ын.

Военные прошли колонной по площади имени Ким Ир Сена в тёмное время суток. За шествием наблюдали жители столицы на трибунах, махавшие флажками. Примечательно, что военнослужащие и зрители не использовали медицинские маски.

Затем на главной трибуне появился Ким Чен Ын и поприветствовал граждан рукой.