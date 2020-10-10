В КНДР прошёл торжественный парад в честь 75-летия партии, на котором присутствовал глава республики Ким Чен Ын.
Военные прошли колонной по площади имени Ким Ир Сена в тёмное время суток. За шествием наблюдали жители столицы на трибунах, махавшие флажками. Примечательно, что военнослужащие и зрители не использовали медицинские маски.
Затем на главной трибуне появился Ким Чен Ын и поприветствовал граждан рукой.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.