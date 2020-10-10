В Министерстве иностранных дел России назвали боевое отравляющее вещество "Новичок" "чисто западным брендом".

В ведомстве отмечают, что этот яд был синтезирован и сейчас представлен более чем в 140 вариантах в разных европейских странах, однако у России его нет.

"Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе "Новичок", то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США", — утверждают в МИД РФ.

"С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада", — добавили в ведомстве.