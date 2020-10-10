Из-за массовых протестов и беспорядков в столице Киргизии власти решили ввести в городе комендантский час.
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел Бишкека.
"Согласно указу коменданта в Бишкеке введен комендантский час с 21:00 (18:00 мск) до 5:00 (2:00 мск)", — сказано в сообщении ведомства.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.