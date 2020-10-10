В Бишкеке введён комендантский час

Из-за массовых протестов и беспорядков в столице Киргизии власти решили ввести в городе комендантский час.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел Бишкека.