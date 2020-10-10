В Киргизии задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева по обвинению в организации массовых беспорядков.
Ранее к дому бывшего политика, который находится в 20 километрах от Бишкека, прибыл отряд спецназа.
Накануне в Киргизии вспыхнули массовые беспорядки. Протестующие выступают против результатов парламентских выборов.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.