Мэр Харькова больше не может говорить из-за инсульта

Мэр Харькова Геннадий Кернес перенёс инсульт и больше не может разговаривать, поскольку лишился дара речи.

Об этом сообщил адвокат Анатолий Родзинский. Ранее градоначальника госпитализировали с коронавирусом.

"Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи", — пояснил представитель мэра.

Сейчас Кернес лечится в берлинской клинике "Шарите".