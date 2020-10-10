Мэр Харькова Геннадий Кернес перенёс инсульт и больше не может разговаривать, поскольку лишился дара речи.
Об этом сообщил адвокат Анатолий Родзинский. Ранее градоначальника госпитализировали с коронавирусом.
"Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи", — пояснил представитель мэра.
Сейчас Кернес лечится в берлинской клинике "Шарите".
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.