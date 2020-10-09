Александр Лукашенко заявил, что прежде чем критиковать "несправедливые выборы" в Белоруссии, властям Польши следует решить вопрос со своими выборами.

"То, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси — подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация — надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться.

А то у нас, видите ли, "выборы несправедливые, 80%", а с результатом в 50,5% в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что это полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться", — цитирует слова Лукашенко БелТА.