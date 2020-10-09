Александр Лукашенко заявил, что прежде чем критиковать "несправедливые выборы" в Белоруссии, властям Польши следует решить вопрос со своими выборами.
"То, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси — подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация — надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться.
А то у нас, видите ли, "выборы несправедливые, 80%", а с результатом в 50,5% в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что это полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться", — цитирует слова Лукашенко БелТА.
Напомним, что 12 июля в Польше прошёл второй тур выбров. За кандидата Анджея Дуду было отдано 51,03% голосов, а за Рафаэля Тшасковского — 48,97%.
В Белоруссии сразу после объявления итогов президентских выборов по всей стране прокатились массовые акции протеста. Лукашенко заявлял, что не собирается покидать пост президента на фоне митингов. Польша пригрозила, что введёт в отношении чиновников, которых Евросоюз считает причастным к фальсификации результатов голосования, санкции.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.