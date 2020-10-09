Жителям китайского Шэньчжэня раздадут 10 млн цифровых юаней

Народный банк Китая планирует протестировать систему электронных платежей. В рамках пилотного проекта жителям района Луоху (город Шэньчжэнь) раздадут 10 млн цифровых юаней, сообщает портал ИТ-новостей из КНР cnTechPost.

Получатели средств будут выбраны с помощью лотереи. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, жителям нужно оставить заявку. Как только на телефон придёт смс-сообщение о победе, гражданину нужно будет скачать приложение для обращения с данной валютой.

Каждый из 50 тыс. участников, отобранных в лотерее, получит счёт на 200 цифровых юаней (около 2300 рублей). Полученные средства нельзя будет снять, перевести другому человеку или на другой счёт.

Реализовать выигрыш можно будет с 18:00 12 октября и до 00:00 19 октября. Средства можно потратить только в определённых торговых центрах, которые уже внедили оплату с помощью цифрового юаня.

Ранее расчёты в цифровом юане допускались только между юрлицами.