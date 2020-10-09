Весьма интересно закончилось судебное разбирательство по поводу того, каким языком должен пользоваться в ходе своей работы Владимир Зеленский. Вердикт Верховного суда Украины: президент обязан пользоваться украинским.
Дело развивается достаточно давно: еще в 2019 в суд на Зеленского подали за то, что он говорил на русском в рамках iForum-2019 (IT-форум, проводился в Киеве). И теперь решение официально опубликовано: Зеленский несет политическую ответственность за использование любого языка, кроме украинского.
Ранее уполномоченный правительства страны по защите государственного языка Тарас Креминь сделал громкое заявление, также связанное с языками. По мнению политика, уже к 2021 году русский необходимо на 100% исключить из украинской сферы обслуживания.
Под такое дело приняли и закон: уже с 16 января 2021 все, занятые в поставке какой-либо услуги (вне зависимости от формы собственности) будут обязаны давать потребителям нужные данные по своей деятельности на украинском языке.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.