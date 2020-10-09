Верховный суд Украины: Зеленский обязан говорить на украинском

Весьма интересно закончилось судебное разбирательство по поводу того, каким языком должен пользоваться в ходе своей работы Владимир Зеленский. Вердикт Верховного суда Украины: президент обязан пользоваться украинским.

Дело развивается достаточно давно: еще в 2019 в суд на Зеленского подали за то, что он говорил на русском в рамках iForum-2019 (IT-форум, проводился в Киеве). И теперь решение официально опубликовано: Зеленский несет политическую ответственность за использование любого языка, кроме украинского.

Ранее уполномоченный правительства страны по защите государственного языка Тарас Креминь сделал громкое заявление, также связанное с языками. По мнению политика, уже к 2021 году русский необходимо на 100% исключить из украинской сферы обслуживания.

Под такое дело приняли и закон: уже с 16 января 2021 все, занятые в поставке какой-либо услуги (вне зависимости от формы собственности) будут обязаны давать потребителям нужные данные по своей деятельности на украинском языке.