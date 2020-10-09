На фоне скандальной отсылки литовских и польских послов из Белоруссии в Румынии также решили отозвать своих дипломатов. Официальный Бухарест отмечает: делается это в знак солидарности.
"Мы приняли решение отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей", — уточнил глава МИД страны Богдан Ауреску.
Напомним, что Минск решил выслать из страны послов Польши и Литвы по обвинениям во "вмешательстве". Представители вышеназванных стран, по мнению руководства Белоруссии, старались влиять на внутренние процессы в республике, а тот факт, что и Польша, и Литва приняли у себя представителей белорусской оппозиции, и вовсе возмутителен.
"В Белоруссии должны понимать, что применение дипломатического давления на страны-члены ЕС не поспособствует диалогу и не принесет положительных результатов", — расставил приоритеты Ауреску.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.