Посол Румынии в РБ отозван в знак солидарности с Польшей и Литвой

На фоне скандальной отсылки литовских и польских послов из Белоруссии в Румынии также решили отозвать своих дипломатов. Официальный Бухарест отмечает: делается это в знак солидарности.

"Мы приняли решение отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей", — уточнил глава МИД страны Богдан Ауреску.

Напомним, что Минск решил выслать из страны послов Польши и Литвы по обвинениям во "вмешательстве". Представители вышеназванных стран, по мнению руководства Белоруссии, старались влиять на внутренние процессы в республике, а тот факт, что и Польша, и Литва приняли у себя представителей белорусской оппозиции, и вовсе возмутителен.