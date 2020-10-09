Власти Франции заявили, что перемирие в Карабахе - вопрос пары дней

Перемирие в Нагорном Карабахе заключат либо в течение 9 октября, либо в течение 10. Такой ориентир называют представители администрации президента Франции.

"Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но всё ещё ненадежно", — сообщили из Елисейского дворца.

Напомним, что представители Баку и Еревана ранее сообщили о своем участии в официальных переговорах, которые пройдут в Москве. Эту новость подтверждает Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Сейчас идет активная подготовка к данным переговорам", — уточняет чиновник.

Инициатором переговоров выступил Владимир Путин: российский лидер попросил представителей воюющих сторон "провести ряд консультаций". В числе вопросов — обмен пленными и достойное погребение погибших.