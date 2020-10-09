NCSC: РФ, Китай и Иран не хотят, чтобы Штаты получили вакцину

Заражение коронавирусом Дональда Трампа — то, что "играет на руку врагам США". При этом стоит помнить: власти РФ, Китая и Ирана не хотят получения Штатами вакцины. Более того — спецслужбы некоторых стран пытаются выкрасть вакцины, разрабатываемые в США.

Всё это — попытки усилить расслоение в американском обществе и расколоть его.

"Китай, Россия и Иран — те три игрока, которые пытаются помешать нам получить вакцину. Ожидаем, что и впредь будем наблюдать агрессивную активность наших противников в отношении президента [США] в связи с ситуацией с COVID-19. Это проблема для нас на уровне национальной безопасности", — высказался глава NCSC (американский центр контрразведки и безопасности) Уильям Эванина.

Чиновник подчеркнул: важно бороться с фэйками и сделать всё для того, чтобы американцы получали проверенную и правдивую информацию.