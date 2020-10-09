Байден: Америка не должна отступать

Итоги опроса, проведенного по всему миру с целью выявить политиков, которым люди доверяют больше всего, могут иметь для Штатов намного более серьёзные последствия, чем ожидалось.

Например, тот факт, что во многих странах лидерам России и Китая доверяют больше, чем Трампу — признак кризиса власти в Штатах.

Однако для США это лишь ещё один вызов — и стоит помнить, что страна "никогда не отступала". Об этом рассказал Джо Байден, кандидат в президенты США.

"Единственная в мире страна, которая выходила из каждого кризиса — будь то война или экономический кризис, — еще более сильной", — высказался Байден.

Напомним, что по итогам опроса Pew Research Center Трамп не просто уступил Путину, Меркель и Си Цзиньпиню, но и оказался последним: ему доверились всего 16% опрошенных. Владимиру Путину доверились 23%, возглавила рейтинг Ангела Меркель с 76%.